Полицейские в Саратове открыли огонь на поражение и ранили агрессора с ножом

Днем 6 сентября на улице Курдюмская в Саратове агрессивный мужчина начал нападать на граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам очевидцев, злоумышленник был вооружен ножом.

На место ЧП по адресу Курдюмская, 69 выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они обнаружили, что мужчина с ножом в одной руке и лопатой со сломанным черенком в другой находился на крыше металлического гаража. Он отказался бросить свое оружие, спрыгнул на землю и направился к полицейским, угрожая насилием.

Правоохранители приняли решение о применении табельного оружия. Сотрудник выстрелил вверх, но злоумышленник проигнорировал предупреждение и продолжил угрозы.

После этого был открыт огонь на поражение. Злоумышленник был ранен в руку и ногу.

40-летнего мужчину удалось задержать. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.

Начата служебная проверка.

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