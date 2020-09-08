Пьянка в Дергачах закончилась девятью ударами ножа

В поселке Дергачи Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 45-летнему мужчине.

По версии следствия, он вместе с 49-летним односельчанином 12 и 13 июня 2020 года распивал алкоголь у него дома. Мужчины поссорились, и гость схватился за нож. Тот принялся обороняться лопатой и оглушил собутыльника.

Однако, когда тот упал, мужчина не удовольствовался. Он подобрал нож и семь раз ударил потерпевшего в спину и два раза — в шею.

Когда раненый скончался, злоумышленник позвонил по телефону 112 и сообщил о трупе.

Впоследствии он признал вину и раскаялся. Дело направлено в суд.

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