В Саратов поступил трамвай с кондиционером

Новый трамвай из Екатеринбурга прибыл в Саратов

В Кировское трамвайное депо Саратова прибыл кузов трамвая для апгрейда.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, кузов вагона прибыл из Екатеринбурга.

Его установят на тележки, оснастят пантографом, системой ГЛОНАСС. После наладочных работ трамвай отправится на линию.

После оснащения трамвай выйдет на линию

Главный инженер МУПП «Саратовгорэлектротранс» Михаил Яковлев отметил, что в вагоне уже установлены сиденья, салон обогревается, имеется светодиодное освещение, камеры видеонаблюдения и кондиционер.

- Это первый у нас в Саратове вагон, который оснащен кондиционером. Пассажирам будет приятно и удобно перемещаться в таком транспорте, — сказал Михаил Яковлев.

Салон оборудован сиденьями и обогревом

Планируется, что трамвай будет обслуживать маршруты №№3 или 11.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.