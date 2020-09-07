Саратов отстает от графика подготовки к отопсезону

Саратов отстает от подготовки к отопсезону Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Администрация Саратова отстает от графика подготовки к отопительному сезону.

Как сообщили «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции, подготовка к осенне-зимнему сезоны в целом по области идет неудовлетворительно.

Регион, без учета областного центра, представил паспорта готовности на 60,3% объектов. А Саратов – всего на 39,6%.

В четырех районах вообще не подготовлено ни одного паспорта: в Воскресенском, Екатериновском, Романовском и Самойловском. Впрочем, есть и «отличники»: администрации Духовницкого, Перелюбского, Турковского и Марксовского районов готовы на 100%.

В ГЖИ напомнили, что все паспорта должны быть представлены не позднее 15 сентября.

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