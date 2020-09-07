Жителей Саратовской области будут прививать от гриппа на улицах

В Саратове начал работу передвижной комплекс по вакцинации от гриппа.

Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, сегодня, 7 сентября, такой комплекс появился на проспекте Кирова.

- Работа будет расширена, планируем, что такие комплексы начнут работать у ТЦ «Оранжевый», у Сенного рынка, в других местах, где сможем охватить наибольшее количество населения, — отметил Станислав Шувалов.

Он напомнил, что по плану должны быть привиты около 60% жителей области. Вакцина от гриппа уже начала поступать в регион.

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