Школы Саратова переведут на дистанционное обучение из-за выборов

Школы могут вернуть на дистанционное обучение Фото: Екатерина Семенова

На время проведения выборов школы Саратова и области вновь могут перевести на дистанционное обучение.

Об этом заявила на брифинге Минздрава заместитель министра образования Ирина Чинаева, отвечая на вопрос об организации голосования на территории образовательных учреждений.

Она отметила, что если есть возможность организовать отдельный вход для того, чтобы избиратели могли зайти и принять участие в выборах, то обучение будет продолжаться в привычном режиме.

- Если такой возможности нет, то школа перейдет на дистанционное обучение. Тем более, опыт такого обучения есть, — отметила Чинаева.

Напомним, выборы пройдут три дня — 10–13 сентября. В Саратовской области будут дополнительно выбирать депутатов областной думы шестого созыва.

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