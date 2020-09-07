Росгвардейцы поймали находившегося три месяца в бегах саратовца

В Саратове вчера вечером, 6 сентября, росгвардейцы поймали мужчину в розыске.

- Во время патруля у дома №41 по улице Лунная экипаж задержал 25-летнего гражданина, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Росгвардии.

Правоохранители разыскивали мужчину в течение трех месяцев по подозрению в краже.

Задержанного передали полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.