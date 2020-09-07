Двух полицейских в Саратове заподозрили в получении взятки от пьяного

В Саратове двух сотрудников полиции заподозрили в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что утром 2 сентября они патрулировали улицу Аткарская. Там они заметили пьяного гражданина и принялись вымогать деньги за то, чтобы не составлять протокол.

Мужчина снял с карты 3 тыс. рублей и передал их полицейским, а потом сообщил об этом в службу безопасности.

Во время допроса сотрудники полиции во всем признались и раскаялись.

В ГУ МВД региона отметили, что если вина полицейских будет доказана, то они будут уволены и понесут наказание, предусмотренное законом. Их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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