Рецидивист не успел потратить украденные 910 евро в Саратове

В Кировском районе Саратова полиция вчера, 6 сентября, раскрыла кражу кошелька с рублями и иностранной валютой.

- В отдел 1 сентября обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 10:00 до 11:00 у него кто-то украл кожаный кошелек с 910 евро и 2,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению в преступлении полиция задержала 36-летнего рецидивиста. Он признался, что евро обменял на рубли в банке и часть потратил. При обыске у него изъяли 4 450 рублей и выписали подписку о невыезде.

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