Две женщины на иномарках не поделили дорогу в Заводском районе

Вечером в воскресенье, 6 августа, в Заводском районе произошло столкновение двух иномарок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась на 9-м Черемуховом проезде, 44 в 20:45.
По предварительным данным, автомобиль Kia под управлением 43-летней женщины выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с Chevrolet Niva, за рулем которой сидела 35-летняя водительница.
Она была госпитализирована.
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