В Саратове уголовник избил до смерти собственного деда

Мужчина избил до смерти деда Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова будут судить 30-летнего рецидивиста. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- Следствие считает, что в феврале 2020 года мужчина освободился из мест лишения свободы и попросился пожить к 69-летнему родному деду в квартиру на Буровой улице, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время совместного проживания пенсионер не раз подвергался нападкам внука за то, что не соблюдал гигиену и не убирал за собой.

Уголовник 16 июня в очередной раз разозлившись начал бить деда кулаком и стопой по груди и коленом по спине. Пожилой человек не смог подняться, а злоумышленник не вызвал медиков.

Вернувшись с работы на следующий день, мужчина нашел родственника мертвым и сообщил родственникам. Те вызвали полицию.

Рецидивиста будут судить в очередной раз Фото: СУ СКР по Саратовской области

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер скончался от тупой травмы груди с множественными переломами ребер.

Злоумышленник признал вину и раскаялся. Его заключили под стражу. Дело направлено в суд.

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