Радаев призвал общественников проконтролировать создание купеческого города в Вольске

На улице Вольска воссоздадут атмосферу купеческого города Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил в субботу 5 сентября Вольск.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, там он ознакомился с реализацией проекта благоустройства «Вольск — купеческий город ХХI века», который стал победителем Всероссийского конкурса.

Сейчас рабочие вскрывают асфальт на улице Революционная, где по проекту должна быть уложена искусственная плитка, установлены лавочки, фонари, вынесены наружные коммуникации. Планируется, что до конца года будет отремонтирован участок в 600 метров, а оставшиеся 255 — в следующем.

- Обязательно нужно предусмотреть все детали благоустройства — озеленение, автополив, дренаж. В Вольске очень активные общественники, они должны контролировать весь процесс реконструкции, — отметил губернатор.

На реализацию проекта Вольск получил 44,5 млн рублей их федерального бюджета.

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