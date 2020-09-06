В этом году должно начаться строительство линии скоростного трамвая в Саратове

Строительство линии скоростного трамвая в Саратове должно начаться в 2020 году.
Как отметил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем видеообращении, опубликованном на странице его сторонников в Instagram, работа продолжится в 2021 году.
Вячеслав Володин отметил, что в этом году времени остается уже немного, поэтому, скорее всего, рабочие успеют начать замену контактных сетей, подстанций и другого оборудования.
А рельсы начнут укладывать уже в следующем году. Возможно, в мае, но если весна будет ранней, то и в апреле.
Напомним, скоростной трамвай в Саратове должен быть проложен по маршруту №3. Остается открытым вопрос, останутся ли рельсы в Мирном переулке.
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