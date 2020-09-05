В Энгельсе эвакуировали «Облака»

ТЦ "Облака" эвакуировали. Фото соцсетей
В Энгельсе Саратовской области вечером 5 сентября произошел инцидент в торговом центре «Облака» на улице Тельмана.
Очевидцы в соцсети сообщили, что здание оцеплено, из него эвакуировали посетителей.
Посетителей вывели из здания. Фото соцсетей
На фото видно, что прибыл автомобиль группы разминирования.
Работают специалисты разминирования. Фото соцсетей
Мнения разделились: ряд комментаторов предполагают, что было сообщение о минировании, другие — что идут учения.
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