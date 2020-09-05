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В Энгельсе эвакуировали «Облака»

Работает группа разминирования
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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ТЦ "Облака" эвакуировали. Фото соцсетей

ТЦ "Облака" эвакуировали. Фото соцсетей

В Энгельсе Саратовской области вечером 5 сентября произошел инцидент в торговом центре «Облака» на улице Тельмана.

Очевидцы в соцсети сообщили, что здание оцеплено, из него эвакуировали посетителей.

Посетителей вывели из здания. Фото соцсетей

Посетителей вывели из здания. Фото соцсетей

На фото видно, что прибыл автомобиль группы разминирования.

Работают специалисты разминирования. Фото соцсетей

Работают специалисты разминирования. Фото соцсетей

Мнения разделились: ряд комментаторов предполагают, что было сообщение о минировании, другие — что идут учения.

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