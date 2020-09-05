С понедельника закрывается перекресток на Чапаева и Зарубина

В понедельник, 7 сентября, в Саратове будет закрыто движение на перекрестке улиц Чапаева и Зарубина.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», там начинаются работы завершающего этапа реконструкции тепломагистрали и строительству тепловой камеры для подключения новой теплотрассы.

Работы продлятся до 26 сентября. На это время там будут выставлены знаки для автомобилистов, установлено ограждение. Объехать можно будет по улицам Гоголя, Рахова, Симбирская, Вольская, Посадского, Кутякова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.