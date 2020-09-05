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Задержаны двое мужчин, двое подростков и наркоман: Полиция провела рейд по ночным заведениям Саратова

Проверки будут продолжены
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Полиция проверила увеселительные заведения Саратова. Фото УМВД по Саратову

Полиция проверила увеселительные заведения Саратова. Фото УМВД по Саратову

Полиция Саратова и Общественный совет провели рейд по увеселительным ночным заведениям.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, участники рейда проверяли законность торговли алкоголем, а также наличие несовершеннолетних.

Всего было проверено восемь заведений. Два из них на момент проверки были закрыты: на Университетской, 85, на который неоднократно жаловались горожане, и бар на Вольской, 97/121.

Ряд заведения оказался закрыт. Фото УМВД по Саратову

Ряд заведения оказался закрыт. Фото УМВД по Саратову

В игровом клубе на Большой Казачьей полицейские обнаружили двух подростков без сопровождения взрослых. Их доставили в отделение. Кроме того, в полицию привезли двух мужчин из бара на Ново-Астраханском шоссе — у граждан необходимо было установить личность.

В игровом клубе подростки находились без сопровождения взрослых. Фото УМВД по Саратову

В игровом клубе подростки находились без сопровождения взрослых. Фото УМВД по Саратову

26-летний мужчина с признаками наркотического опьянения находился в кафе на Театральной площади, 9. Его направили на медицинское освидетельствование.

- Данное заведение неоднократно попадало в поле зрения стражей порядка и общественников, на владельца составлены административные протоколы за нарушения в сфере реализации спиртосодержащей продукции, — отметили в полиции.

Подобные рейды будут продолжены.

Были проверены бары. Фото УМВД по Саратову

Были проверены бары. Фото УМВД по Саратову

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