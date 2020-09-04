Нарушителей пожарной безопасности в лесах Саратовской области оштрафовали почти на 1,4 млн рублей

В Саратовской области до 22 сентября запрещено пребывание граждан в лесах.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии, до 30 сентября действует особый противопожарный режим. Полиция и сотрудники государственного пожарного надзора проводят в это время совместные рейды.

Сейчас штрафы за нарушения пожарной безопасности выросли в два раза: до пяти тыс. рублей гражданам, до 40 тыс. рублей должностным лицам и до 500 тыс. рублей – юридическим.

Уже выявлено 258 нарушений лесного законодательства, в том числе, 101 – пожарной безопасности. 238 нарушителей оштрафованы на более чем 1,3 млн рублей.

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