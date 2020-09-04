Областные депутаты готовят обращение в прокуратуру по участку на набережной

В Саратовской областной думе обсудили судьбу участка в районе Речного вокзала

В Саратове уже полтора года идут переговоры с пензенскими бизнесменами ООО «Фемида-Саратов». Речь идет о земельном участке в районе Речного вокзала.

Ранее земля была продана в частные руки, однако сейчас город пытается вернуть участок в муниципальную собственность.

На заседании в областной думе начальник Управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области Владимир Мухин отметил, что участок имеет историческое и культурное значение, несмотря на то, что стоявший там дом брандмейстера Акимова был снесен.

Теперь власти планируют возвести там сквер или реализовать исторический проект. Однако собственник отказывается продавать участок, кадастровая стоимость которого составляет 60 млн рублей, несмотря на то, что ему предлагают землю в обмен стоимостью около 200 млн рублей.

Более того, выяснилось, что бизнесмены запросили в администрации Саратова градостроительный план, что, возможно, означает, намерение начать там строительство.

- Депутаты с беззаконием мириться не должны и не будут. Нами готовится обращение в областную прокуратуру, — заявил председатель Саратовской областной думы Александр Романов.

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