В Балакове из-за курильщика произошел пожар на балконе

В Балакове Саратовской области вчера днем, 3 сентября, горел балкон.
- Сигнал о пожаре б/у вещей на балконе четвертого этажа пятиэтажки поступил в 14:28. На место выезжали три единицы техники и 13 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Площадь пожара составила 1 кв. м.
Предполагается, что вещи загорелись из-за неосторожного обращения с огнем при курении неизвестного лица.
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