Сквер у ДК «Россия» открыт

Фото пресс-службы губернатора

Работы по обустройству сквера у ДК «Россия» на площади Ленина прошли в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Новую зеленую зону осмотрел губернатор Валерий Радаев.

В ходе реконструкции уложена плитка на площади 1,6 тыс. кв. метров, обустроен фонтан с подсветкой. Вокруг фонтана установлены лавочки, навесы, освещение, проведено озеленение. Сейчас завершается монтаж оборудования фонтана.

- Раньше это была территория, заставленная автолавками, а теперь здесь красивое место для отдыха жителей Ленинского района, которое хорошо вписалось в городскую среду, - отметил Валерий Радаев.

Также губернатор проверил, как идет строительство нового участка набережной от улицы Шелковичной до 2-й Садовой. На этом участке протяженностью 530 метров будет располагаться городской пляж.

Сейчас выполняются работы по строительству верхнего мола. С территории полностью демонтированы железнодорожные рельсы.

- Задача - до конца года по максимуму выполнить строительные работы, чтобы в следующем году осталось только благоустройство. Нужно подготовить два проекта: по обустройству старой и новой набережной. До 1 ноября необходимо заключить контракт. Средства имеются, действовать нужно быстрее, - сказал Валерий Радаев.

В центре Саратова продолжается реконструкция площади Кирова. По словам подрядчика, в начале следующей недели полностью будет готова аллея Роз, включая освещение. С завтрашнего дня начнутся заливка бетона под дорожки в сквере у кинотеатра «Победа», благоустройство игровой площадки. Валерий Радаев потребовал завершить озеленение аллеи и сквера в ближайшие дни.

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