Сотрудник сотового оператора торговал персональными данными клиентов

В Саратове УФСБ провело спецоперацию по выявлению торговца информацией.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, гражданин трудился в компании российского сотового оператора.

По предварительным данным, он имел доступ к персональным данным клиентом. Мужчина копировал их и продавал третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и разглашении коммерческой, банковской или налоговой тайны.

Теперь гражданину грозит до пяти лет лишения свободы.

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