Коронавирусом в Саратовской области заразились 102 человека

Выявлены новые случаи коронавируса в Саратовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

102 новых случая заражения коронавирусом в Саратовской области зарегистрировано утром 1 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего случаев на сегодня в Саратове — 57 зараженных. В Вольском районе — 18, Балаковском — девять. В остальных — по четыре и менее.

Напомним, в Вольском районе произошла вспышка коронавируса в Черкасском психоневрологическом интернате, а в Балаковском на карантин закрылись два детских сада.

Всего с начала пандемии в Саратовской области лабораторно подтверждены 12 760 случаев заражения. Выздоровели уже 8 242 человека, за сутки — 55.

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