Подросток из Саратова попал под статью за желание стать наркодилером

В Ленинском районе Саратова в отношении 17-летнего подростка возбудили дело. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

- Следствие считает, что в августе 2020 года юноша купил наркотики, чтобы разложить по городу закладки и заработать денег, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В лесу около улиц Мира и Гвардейской 1 сентября его поймали росгвардейцы. При себе у подростка было 12 свертков, еще восемь находились в округе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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