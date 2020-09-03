Для 96-летнего ветерана в саратовском дворе провели мини-парад

Для ветерана Михаила Тупицкого во дворе прошел мини-парад Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 3 сентября, во дворе дома №100 по Большой Казачьей улице в Саратове прошло мероприятие в честь ветерана Великой отечественной войны Михаила Леонтьевича Тупицкого.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для 96-летнего ветерана выступил оркестр Саратовского военного института Росгвардии.

Собравшихся поприветствовал начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями правительства области Александр Гранков.

. Фото: Ольга Симонова

Он рассказал о Великой отечественной и Советско-японской войне, в которой также участвовал Михаил Тупицкий.

Ветеран во время боевых действий был трижды ранен, но все же дошел до конца. Военную службу он окончил музыкантом военного оркестра в Порт-Артуре.

После войны, до 1989 года, Михаил Леонтьевич работал на железной дороге, а также написал книгу о Великой Отечественной войне.

Оркестр и солисты исполнили для ветерана песню из кинофильма «Офицеры», «Балладу о солдате» и «День Победы».

Торжественную речь произнес глава областного совета ветеранов Евгений Усков и вручил Тупицкому ветеранский знак, как почетному ветерану организации.

Евгений Усков вручил Михаилу Леонтьевичу ветеранский знак Фото: Ольга Симонова

Также выступил председатель совета ветеранов Саратовского военного института Росгвардии Дмитрий Никитенко и замначальника военного института Росгвардии Виктор Иноземцев. Они поздравили ветерана с 75-летием Победы, пожелали ему здоровья и долгой жизни.

Сам ветеран назвал прошедшее в его дворе мероприятие чудом.

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