В Саратовской области девушка напоила юную подругу и избила полицейского

В Саратовской области будут судить 18-летнюю жительницу Татищевского района. Ее обвиняют в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что вечером 26 июня девушка на территории своего частного дома пила алкоголь вместе с несовершеннолетней. Соседи позвонили в полицию, те стали разбираться в случившемся, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

В один момент пьяная девушка, будучи недовольной прерванным банкетом, схватила одного из правоохранителей за форменное обмундирование, сорвала погон и три раз руками ударила его в область плеча.

На следствии гражданка раскаялась. Уголовное дело направлено в суд.

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