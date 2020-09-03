Стал известен плейлист саратовского фонтана «Сердце Волги»

Опубликован список композиций, которые включены в репертуар фонтана «Сердце Волги» в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, подборку песен представил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев.
Напомним, ранее проводилось голосование по выбору новых песен. Они дополнят уже имеющийся плейлист. Музыку и световое сопровождение фонтана включают в пятницу и субботу с 21 до 23 часов и в воскресенье с 21 до 22 часов.
Плейлист представлен следующими композициями:
Ennio Morricone – The Professional;
Lana Del Rey – Young and Beautiful;
Michael Jackson – Give In To Me;
Whitney Houston – I Will Always Love You;
AC/DC – Highway to Hell;
Celine Dion – My Heart Will Go On;
Edvard Grieg – Morning Mood;
Queen – The Show Must Go On;
Олег Газманов – Саратов;
Полина Гагарина – Кукушка.
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