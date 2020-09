Стал известен плейлист саратовского фонтана «Сердце Волги»

Опубликован список композиций, которые включены в репертуар фонтана «Сердце Волги» в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, подборку песен представил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев.

Напомним, ранее проводилось голосование по выбору новых песен. Они дополнят уже имеющийся плейлист. Музыку и световое сопровождение фонтана включают в пятницу и субботу с 21 до 23 часов и в воскресенье с 21 до 22 часов.

Плейлист представлен следующими композициями:

Ennio Morricone – The Professional;

Lana Del Rey – Young and Beautiful;

Michael Jackson – Give In To Me;

Whitney Houston – I Will Always Love You;

AC/DC – Highway to Hell;

Celine Dion – My Heart Will Go On;

Edvard Grieg – Morning Mood;

Queen – The Show Must Go On;

Олег Газманов – Саратов;

Полина Гагарина – Кукушка.

