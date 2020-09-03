Больные коронавирусом в Саратовской области умирают в основном от сердечно-сосудистых патологий

В Саратовской области от иных патологий скончались 534 человека, больных коронавирусом.

Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, это те пациенты, которые скончались в стационарах.

Он пояснил, что основной причиной смерти становятся сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, ряд граждан умирают от онкологии, гематологии или СПИДа.

Напомним, непосредственно от коронавируса в области скончались уже 77 человек.

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