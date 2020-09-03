В Саратовской области началась вакцинация

В Саратовской области жителей начали прививать от гриппа и ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего планируется привить 1,1 млн человек, в том числе, 276 тыс. детей.
В регион уже привезли почти 426 тыс. доз вакцины. Привито 4 670 детей.
Также в министерстве здравоохранения области ведется подготовка учреждений к эпидемии гриппа и ОРВИ, разрабатывается маршрутизация пациентов, создаются запасы лекарственных препаратов и т.д.
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