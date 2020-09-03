Под Петровском вспыхнула фура с мебелью

Сегодня, 3 сентября, в 2:01 трое пожарных и две единицы техники выехали тушить фуры у села Тарумовка.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неисправности узлов и механизмов транспорта.
Возгорание на площади 24 кв. м ликвидировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.