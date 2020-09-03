Под Петровском вспыхнула фура с мебелью

Сегодня, 3 сентября, в 2:01 трое пожарных и две единицы техники выехали тушить фуры у села Тарумовка.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неисправности узлов и механизмов транспорта.

Возгорание на площади 24 кв. м ликвидировали.

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