Радаев потребовал изменить подход к реконструкции саратовского цирка

Валерий Радаев пообещал проводить вечерние планерки у цирка регулярно
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил цирк, где проверил, как идут работы на объекте.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев остался недоволен увиденным.
В частности, его возмутило, что вечером работы по реконструкции цирка остановлены.
- Кроме двух плиточников, никого в цирке нет. Директор сидит в соседней гостинице и ждет, когда объект будет сделан. Так не пойдет. Общестроительные работы для чистовой отделки можно делать без проблем. Если не хватает людей — привлекайте в помощь саратовских строителей. С завтрашнего дня требую изменить подходы. Вечерние планерки буду проводить регулярно, — пообещал Валерий Радаев.
Саратовский цирк
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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