Радаев потребовал изменить подход к реконструкции саратовского цирка

Валерий Радаев пообещал проводить вечерние планерки у цирка регулярно Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил цирк, где проверил, как идут работы на объекте.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев остался недоволен увиденным.

В частности, его возмутило, что вечером работы по реконструкции цирка остановлены.

- Кроме двух плиточников, никого в цирке нет. Директор сидит в соседней гостинице и ждет, когда объект будет сделан. Так не пойдет. Общестроительные работы для чистовой отделки можно делать без проблем. Если не хватает людей — привлекайте в помощь саратовских строителей. С завтрашнего дня требую изменить подходы. Вечерние планерки буду проводить регулярно, — пообещал Валерий Радаев.

Саратовский цирк Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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