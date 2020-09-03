Михаил Исаев сделал заявление о расширении границ Саратова

Михаил Исаев, глава Саратова

Глава Саратова Михаил Исаев выступил с заявлением о расширении границ города.

Как сообщает официальный сайт администрации, по мнению мэра, этот процесс неизбежен.

Он отметил, что нормативы градостроительства предусматривают возведение домов не выше десяти этажей.

- Муниципалитету через какой-то период будут необходимы новые территории. Расширение границ областного центра неизбежно, это продиктовано временем, – делает вывод глава города.

При этом Михаил Исаев полагает, что это «даст толчок созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, увеличению поступлений налогов в бюджет». В частности, инвесторам привлекательны микрорайоны, которые будут возводиться с нуля.

- На новых территориях областного центра возможно появление объездных дорог, логистических центров, высокоемких производств, научных центров, что будет гармонично вписано в комфортные и уютные невысокие микрорайоны, – считает Михаил Исаев.

Напомним, сейчас в городе ведется активная агитация по присоединению к Саратову близлежащих поселков – Кокурино, Березина Речка, Калашниково и других. Причем местные жители далеко не всегда этому рады: они пишут обращения и протестуют против такого процесса.

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