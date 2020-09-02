Стало известно, какие проекты получат 340 млн рублей на благоустройство в Саратовской области

В Саратовской области пять городов получат на реализацию проектов создания комфортной среды 340 млн рублей.

Они выиграли во всероссийском конкурсе, сообщили в паблике «Володин. Саратов».

Так, в Балашове за 80 млн рублей будет благоустроен парк имени Куйбышева. Там построят амфитеатр с площадкой, заменят дорожки, отремонтируют зону аттракционов, детскую площадку, монумент Славы. Также в парке установят два фонтана, фотозону и качели-балансиры.

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В Красноармейске займутся улучшением поймы реки Голый Карамыш за 70 млн рублей. Там благоустроят ландшафтный парк, установят детскую метеостанцию и агролабораторию, а также построят амфитеатры, смотровые башни, визит-центр, кафе, уличный кинотеатр и площадку для воркаута.

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В Марксе планируют благоустроить прибрежную территорию за 70 млн рублей. Там свяжут все объекты проекта в единое целое. В концепции проекта старинный город: мельницы, амбары, немецкую кирпичную кладку и водную гладь Волги. Разграничат «молодежную набережную», парковую зону, городской пляж, ярмарочную площадь и сквер Нансена

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В Петровске благоустроят исторический центр города. В проекте предусмотрели несколько функциональных зон: мосты и пространство под ними, pocket-парк, медиапространство и другое.

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В Калининске благоустраивать собрались центральный парк. На это выделят 50 млн рублей. Планируется выделить десять функциональных зон и четыре спортивные, например, прогулочный бульвар, зеленую зону для отдыха в тени, универсальную поляну, боксерский ринг, стритбольную площадку и многое другое.

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