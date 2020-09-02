Дмитрий Лобанов пытался обжаловать приговор в Саратовском облсуде

Саратовский суд оставил без изменений приговор Дмитрию Лобанову
Фото: Александр Уриевский
В Саратове областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе Энгельсского района Дмитрию Лобанову.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, оставлен без изменения приговор Энгельсского районного суда.
Напомним, 30 марта 2020 года Дмитрия Лобанова признали виновным в получении взятки в сумме почти 4 млн рублей от бизнесменов Аркавенко и Девяткина. Это оказался дом площадью 148,7 кв. метров и участок 135 кв. метров. Глава администрации должен был за это помочь получить землю из муниципальной собственности для строительства жилья, а также содействовать в выдаче разрешительных документов на ввод в эксплуатацию ранее построенных объектов.
За это преступление суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу почти 20 млн рублей.
По обвинению в получении взятки от Ланина его оправдали.
Дмитрий Лобанов и его защитники пытались обжаловать приговор, но Саратовской областной суд оставил его неизменным.
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