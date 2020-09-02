В Саратовской области из-за ремонта железной дороги не будут ходить две электрички

В Саратовской области из-за смены рельсов на перегонах железной дороги 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 сентября не будут ходить электрички № 6327 Пугачевск-1 – Ершов и № 6330 Ершов – Пугачевск-1.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.

Пригородный поезд № 6328/6327 Балаково – Ершов будет следовать сокращённым маршрутом Балаково – Пугачевск-1, состав № 6330/6329 Ершов – Балаково будет трогаться из Пугачевска-1 и поедет только до Балакова.

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