В Балаковском районе из-за коронавируса два детсада закрыли на карантин

Воспитанников отправили на самоизоляцию Фото: Екатерина Семенова

В Балакове детский сад №41 закрыли из-за того, что у одного из сотрудников учреждения выявили коронавирус.

Председатель комитета по образованию администрации Балаковского района Любовь Бесшапошникова рассказала, что он не будет работать до 4 сентября, все сотрудники и воспитанники находятся в режиме самоизоляции. В учреждении проводятся все санитарно-эпидемиологические мероприятия, идет обследование контактных лиц. Уже проверены 72 ребенка.

Напомним, вчера, 1 сентября, такие же ограничения ввели в детском саду в селе Никольское-Казаково по этой же причине.

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