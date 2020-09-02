В Балаковском районе из-за коронавируса два детсада закрыли на карантин

Воспитанников отправили на самоизоляцию
Фото: Екатерина Семенова
В Балакове детский сад №41 закрыли из-за того, что у одного из сотрудников учреждения выявили коронавирус.
Председатель комитета по образованию администрации Балаковского района Любовь Бесшапошникова рассказала, что он не будет работать до 4 сентября, все сотрудники и воспитанники находятся в режиме самоизоляции. В учреждении проводятся все санитарно-эпидемиологические мероприятия, идет обследование контактных лиц. Уже проверены 72 ребенка.
Напомним, вчера, 1 сентября, такие же ограничения ввели в детском саду в селе Никольское-Казаково по этой же причине.
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