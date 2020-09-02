Саратовец получил на день рождения от соседа удары битой по голове

В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство.

- Следствие считает, что преступление произошло 28 мая 2020 года. Три пары собрались на даче в Татищевском районе, чтобы отметить день рождения 36-летнего мужчины. Ближе к вечеру пьяный злоумышленник решил сесть за руль. Хозяйка дачи и ее спутник попытались отговорить его, но в это время на такси домой уехали именинник с женой и сожительница молодого человека, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Саратовец впал в ярость от того, что его возлюбленная покинула банкет без него.

Он добрался до дома по улице Благодарова и увидел у подъезда виновника торжества, являющегося по совместительству его соседом. Разозленный мужчина схватил из багажника своего авто биту и три раза ударил потерпевшего по голове. Тот упал, а рецидивист продолжил бить его в голову.

Избитому гражданину супруга вызвала скорую помощь. Его госпитализировали, и медикам удалось спасти жизнь пациента.

На следствии злоумышленник частично признал вину. Он заявил, что лишь оборонялся и убивать соседа не хотел.

Пока что он находится под стражей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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