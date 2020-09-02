В Марксе пьяный водитель сорвал с рубашки ДПСника погон и знак

В Марксе Саратовской области будут судить ранее привлекавшегося 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского при исполнении и пьяное вождение.

- Как считает следствие, вечером 28 июня в селе Бородаевка экипаж ДПС остановил «Ладу Калина». Полицейские протестировали водителя на алкоголь. Выяснилось, что он пил и ранее привлекался за аналогичное правонарушение, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Инспекторы предложили злоумышленнику пройти в служебный автомобиль за составление протокола. Однако он воспротивился, начал угрожать, схватил правоохранителя за рубашку форменного обмундирования и сорвал с нее погон, нагрудный знак и пуговицу.

Собрано достаточно доказательств его вины. Дело направлено в суд.

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