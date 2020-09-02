В Энгельсе водитель сбил переходившую на красный свет школьницу

В Энгельсе Саратовской области вчера, 1 сентября, девочка попала под колеса автомобиля.
- У дома №15 по улице Тельмана в 19:40 11-летний ребенок шел через дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил 41-летний водитель Daewoo Nexia, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Девочку госпитализировали.
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