Председателя ГСК из Балакова отправили в колонию за мошенничество

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 51-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в мошенничестве.

Установлено, что с апреля 2013 по июль 2018 года председатель ГСК «Заречье» заключал договоры на долевое строительство гаражей не с членами кооператива. При этом они не могли оформить объекты в собственность, так как те возводились без разрешения.

Таким образом, председатель ГСК причинил восьми гражданам ущерб на 2,3 млн рублей.

Суд отправил мужчину на пять лет в колонию строгого режима. Также он заплатит 150 тыс. рублей штрафа. Кроме того, ему на два года запрещено заниматься определенными видами деятельности.

Приговор не вступил в законную силу.

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