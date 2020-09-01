Валерий Радаев и митрополит Игнатий обсудили важность восстановления храмов

Прошла встреча губернатора Валерия Радаева и митрополита Игнатия Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 1 сентября, провел встречу с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Игнатий был назначен в саратовскую митрополию решением Священного Синода.

Во время встречи глава региона, как сообщили в его пресс-службе, отметил важность преемственности положительных наработок саратовской митрополии по укреплению духовных традиций. Также было заявлено о важности восстановления храмов, памятников архитектуры.

Митрополит Игнатий отметил доброжелательное отношение местных жителей. По его словам, Саратовская область является для него малой родиной предков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.