Валерий Радаев и митрополит Игнатий обсудили важность восстановления храмов

Прошла встреча губернатора Валерия Радаева и митрополита Игнатия
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 1 сентября, провел встречу с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», Игнатий был назначен в саратовскую митрополию решением Священного Синода.
Во время встречи глава региона, как сообщили в его пресс-службе, отметил важность преемственности положительных наработок саратовской митрополии по укреплению духовных традиций. Также было заявлено о важности восстановления храмов, памятников архитектуры.
Митрополит Игнатий отметил доброжелательное отношение местных жителей. По его словам, Саратовская область является для него малой родиной предков.
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