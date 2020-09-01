В Саратовской области сгорел гараж на 68 «квадратов»

В Новоузенске Саратовской области вчера, 31 августа, сгорел гараж на 68 кв. м.

- Сигнал о пожаре на улице Зеленый Клин поступил в 17:28. На место выехали три единицы техники и девять человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил при пользовании электрооборудованием.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.