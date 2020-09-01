В Саратовской области за сутки произошли пожары в трех квартирах

В Саратовской области вчера, 31 августа, горели три квартиры.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в 15:57 поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажки на улице Строителей.

На место выехали три единицы техники и десять человек. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Также возгорание произошло в селе Хрущевка Самойловского района. В 18:55 на место выдвинулись две машины и семь человек. Горела четырехкомнатная квартира в доме на Комсомольской.

В обоих случаях предварительной причиной пожара называется неправильное использование электрооборудования.

Пожар произошел и в Энгельсе. На улице Тельмана горела трехкомнатная квартира на пятом этаже девятиэтажного дома. На тушение в 19:12 отправились три единицы техники и 11 человек. Площадь пожара составила 10 кв. м.

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