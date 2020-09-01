В Саратове с 1 сентября изменилось расписание двух автобусов

С сегодняшнего дня, 1 сентября, меняется расписание движения двух пригородных автобусов — №№ 226 «Саратов — Красный Текстильщик» и 226К Саратов (стадион «Волга») — Красный Текстильщик.

Автобус №226 будет уходить каждый день от саратовского автовокзала в 05:30, а из Красного Текстильщика — в 19:10.

Автобус №226К станет отправляться от стадиона «Волга» ежедневно в 05:50, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30. А из поселка — в 06:00, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30,18:50, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30.

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