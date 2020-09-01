1 сентября в Саратове будет жарко и солнечно

В Саратове сегодня будет тепло Фото: Екатерина Семенова

Первый день осени в Саратовской области ознаменуется хорошей погодой.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем 1 сентября небо будет преимущественно ясным.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Днем столбик термометра поднимется до +30... +32 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.