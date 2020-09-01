1 сентября в Саратове будет жарко и солнечно

В Саратове сегодня будет тепло
Фото: Екатерина Семенова
Первый день осени в Саратовской области ознаменуется хорошей погодой.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем 1 сентября небо будет преимущественно ясным.
Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Днем столбик термометра поднимется до +30... +32 градусов.
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