Саратовский соцпроект выиграл президентский грант

Социальный проект комплексного центра социального обслуживания населения Самойловского района Саратовской области выиграла во внеплановом конкурсе Фонда президентских грантов.
- Программа «Через движение к долголетию» популяризирует активное долголетие, здоровый образ жизни, приобщение пожилых граждан и людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.
Авторам программы выделят более 152 тыс. гранта. На эти деньги приобретут спортинвентарь для посетителей: велотренажер, беговую дорожку и многое другое.
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