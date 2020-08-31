Саратовский соцпроект выиграл президентский грант

Социальный проект комплексного центра социального обслуживания населения Самойловского района Саратовской области выиграла во внеплановом конкурсе Фонда президентских грантов.

- Программа «Через движение к долголетию» популяризирует активное долголетие, здоровый образ жизни, приобщение пожилых граждан и людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Авторам программы выделят более 152 тыс. гранта. На эти деньги приобретут спортинвентарь для посетителей: велотренажер, беговую дорожку и многое другое.

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