Саратовцу увеличили срок за убийство сиделки

В Саратове рецидивисту увеличили срок. Коллегия облсуда посчитала первоначальный приговор слишком мягким.

- Пьяный Данилов С. В. 26 января 2020 года пришел к знакомой взять в долг. Кроме хозяйки, которая была инвалидом I группы, там была сиделка. Она, желая помочь женщине избавиться от нетрезвого гостя, попросила его уйти. Тот в ответ не меньше двух раз ударил ее рукой по лицу, схватил с кухни нож и ранил несколько раз в шею, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда.

Пострадавшая скончалась в подъезде, куда выбежала, чтобы спастись.

Волжский суд приговорил Данилова к девяти годам колонии особого режима. Однако судебная коллегия решила, что наказание слишком мягкое, и изменил срок до 13 лет из 15 возможных по статье за убийство.

Также оказалось, что преступление мужчина совершил через месяц и десять дней после освобождения из мест лишения свободы за совершение тяжкого преступления.

Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин отметил, что при назначении наказания Волжский суд фактически оставил без внимания характер и степень общественной опасности.

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