Трал перегородил движение трамваев в Саратове

Трамваи встали из-за трала на рельсах. Фото Виктории Поповой

Движение трамваев №3 в Саратове остановлено из-за ДТП на рельсах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», вагоны встали на 50 лет Октября в районе 2-й Дачной.

На рельсах застрял трал. Он перегородил движение трамваев в обе стороны.

Фото Виктории Поповой

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