Вчера, 30 августа, в Красном Куте полыхал магазин «Павлин».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

В 22:56 десять пожарных и две единицы техники выехали туда.

Полыхающую кровлю и пристройку торговой точки на площади 96 кв. м потушили.

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