Вчера, 30 августа, в Красном Куте полыхал магазин «Павлин».
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
В 22:56 десять пожарных и две единицы техники выехали туда.
Полыхающую кровлю и пристройку торговой точки на площади 96 кв. м потушили.
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