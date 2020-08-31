Жители Заводского района жалуются на стаю крыс во дворе

Сегодня, 31 августа, жительница Саратова под ником «Наташа Николаева» рассказала в соцсети «ВКонтакте» о крысах, которые поселились во дворе дома на Пензенской улице, 35.

Она подчеркнула, что незваные гости совсем не боятся законных обитателей местности и с радостью бегут им навстречу.

В доказательство своих слов гражданка опубликовала видео в группе «Саратов онлайн», на котором отчетливо видно нескольких особей.

В комментариях под записью местные жители сыронизировали, что, видимо, в городе настолько хорошие люди, что даже животные сами бегут к ним.