Житель Саратова пригрозил перекрыть трамвайное движение в центре города

Рельсы из Мирного переулка угрожают убрать Фото: Екатерина Семенова

Житель Саратова заявил о возможности перекрыть улицу, чтобы помешать движению трамваев.

Соответствующие высказывания опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» под именем Петр Соколов. Эти слова появились в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в комментариях под постом о сборе подписей за сохранение рельсов в Мирном переулке.

Гражданин рассказал, что проживает в доме на улице Вавилова и трамваи очень ему мешают грохотом.

- Я лоббирую свои интересы и своих соседей по улице Вавилова. Полупустые дребезжащие гробы идут с 5 утра. Стекла аж трясутся. Зачем на Вавилова и троллейбусы и трамваи? У нас даже остановки трамвая нет, им у нас на улице никто не пользуется, — написал Петр Соколов.

Причем аргументы других участников беседы, что проект скоростного трамвая предполагает модернизацию рельсов и снижение уровня шума, комментатор фактически игнорирует.

Гражданину мешают "дребезжащие гробы". Скрин из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Кроме того, он считает полезным «прогуляться» женщинам с колясками или маленькими детьми, пенсионерами, а также другим жителям с тяжелыми сумками. По его мнению, такая прогулка от Крытого рынка до Детского парка, где городские власти предлагают сделать конечную остановку, убрав ее из Мирного переулка, лишь укрепит здоровье.

Ветка обсуждения длится уже шесть дней. За это время Петр Соколов несколько раз называл оппонентов «трамвайными хамами». Более того, 24 августа он заявил, что может организовать некую акцию для того, чтобы дестабилизировать работу общественного транспорта.

- А мы завтра выйдем и будем ходить целый день по пешеходному переходу туда-сюда и все трамваи встанут, — написал он.

Впрочем, 25 августа подобных акций в Мирном переулке и на близлежащих улицах замечено не было.

Петр Соколов заявил, что мог бы перекрыть движение трамваев. Скрин из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Кстати, пост в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», под которым ведется сбор подписей за сохранение рельсов в Мирном переулке, набрал более 1,6 тыс. комментариев. Подавляющее большинство высказывается в поддержку трамвайного движения на этом участке.

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